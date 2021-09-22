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Призвал генсека ООН Гутерриша усилить поддержку "Крымской платформы" и пригласил его в Украину, - Зеленский

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Призвал генсека ООН Гутерриша усилить поддержку "Крымской платформы" и пригласил его в Украину, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США на Генассамблею ООН встретился с генсеком ООН Антонио Гутеришом и призвал его поддержать "Крымскую платформу".

Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что во время встречи с Гуттеришом поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Призвал Генсека ООН усилить поддержку "Крымской платформы". Пригласил Антониу Гутерриша посетить Украину", - сообщил президент.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Интересно, как часто генсека ООН зовут незнамо куда и незнамо зачем?

    Надо было попросить еще ЗЕЛенкин форум первых лядей поддержать. Бо без генсека ООН эта тусовка выглядит как-то не солидно.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Эту картинку наклеить на кирпич и прикладывать к больному месту зебирателей три раза в день.
  • 5 копійок
    Нехай спочатку розкаже йому як ця платформа звільнить Крим.
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