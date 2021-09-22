Призвал генсека ООН Гутерриша усилить поддержку "Крымской платформы" и пригласил его в Украину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США на Генассамблею ООН встретился с генсеком ООН Антонио Гутеришом и призвал его поддержать "Крымскую платформу".

Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что во время встречи с Гуттеришом поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Призвал Генсека ООН усилить поддержку "Крымской платформы". Пригласил Антониу Гутерриша посетить Украину", - сообщил президент.

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