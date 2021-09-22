Суточная смертность от COVID-19 в мире снизилась до самого низкого показателя за 11 месяцев, - ВОЗ

21 сентября в мире зарегистрировали 5082 смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией, что является самым низким показателем с октября 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Последний раз меньшая смертность среди инфицированных COVID-19 за сутки фиксировалась на планете 20 октября – 4514.

Всего с начала пандемии в мире умерли почти 4,7 млн больных. Наибольшая суточная смертность фиксировалась 21 июля 2021 года – почти 20 тыс.

За последние сутки в мире подтвердили 308,1 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, что является минимальным показателем за последние три месяца.

Всего за время пандемии на планете зарегистрировали 228,8 млн инфицирований коронавирусом.

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Больше всего случаев COVID-19 подтвердили в США (41,8 млн), Индии (33,5 млн), Бразилии (21,2 млн), Великобритании (7,5 млн) и России (7,3 млн).

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.