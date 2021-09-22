Украина хочет услышать, почему ООН не была представлена на саммите Крымской платформы: есть основания считать, что поработала РФ, - Кулеба

Президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем поднял вопрос: почему эта организация не была представлена ​​на саммите Крымской платформы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры Владимира Зеленского с руководством ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент поднял вопрос Крыма, поскольку для него он является фундаментальным и никогда не может быть вынесен за скобки", - сказал глава МИД.

Он пояснил, что "ответ на этот вопрос мы не услышали, но услышали о поддержке территориальной целостности Украины".

"Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН - защищать суверенитет и территориальную целостность государств, - отметил он. - И как министр, представитель государства - учредителя ООН хочу услышать четкий ответ от Организации Объединенных Наций: почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите Крымской платформы". В то же время НАТО, Совет Европы, ГУАМ и другие международные организации нашли формат своего участия.

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По словам Кулебы, есть все основания считать, "что поработала Российская Федерация", которая ставила задачу вообще сорвать саммит Крымской платформы, не допустить его успешного проведения. "Но эта задача была провалена, и успешное проведение саммита Крымской платформы - это победа Украины", - подчеркнул министр.

Он добавил, что вопрос практического привлечения ООН к проблемам Крыма остается открытым, при этом сегодня украинская сторона "озвучила несколько идей, которые будут генеральным секретарем проработаны". "Но мы будем считать неприемлемой ситуацией, если ООН самоустранится от решения вопроса Крыма и Донбасса в интересах страны, которая нарушила украинский суверенитет, границы и права человека на этих территориях", - подчеркнул Кулеба, указав, что "речь идет о Российской Федерации".

Во время переговоров с Гутерришем, Зеленский поднял также другие вопросы, связанные с Крымом, в частности касающиеся прав человека на оккупированных территориях. Президент также передал генеральному секретарю ООН список политических заключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Гутерриш, по словам Кулебы, пообещал, что будет прилагать усилия для их освобождения.