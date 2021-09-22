Украина хочет услышать, почему ООН не была представлена на саммите Крымской платформы: есть основания считать, что поработала РФ, - Кулеба
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры Владимира Зеленского с руководством ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент поднял вопрос Крыма, поскольку для него он является фундаментальным и никогда не может быть вынесен за скобки", - сказал глава МИД.
Он пояснил, что "ответ на этот вопрос мы не услышали, но услышали о поддержке территориальной целостности Украины".
"Речь идет о фундаментальном обязательстве ООН - защищать суверенитет и территориальную целостность государств, - отметил он. - И как министр, представитель государства - учредителя ООН хочу услышать четкий ответ от Организации Объединенных Наций: почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите Крымской платформы". В то же время НАТО, Совет Европы, ГУАМ и другие международные организации нашли формат своего участия.
По словам Кулебы, есть все основания считать, "что поработала Российская Федерация", которая ставила задачу вообще сорвать саммит Крымской платформы, не допустить его успешного проведения. "Но эта задача была провалена, и успешное проведение саммита Крымской платформы - это победа Украины", - подчеркнул министр.
Он добавил, что вопрос практического привлечения ООН к проблемам Крыма остается открытым, при этом сегодня украинская сторона "озвучила несколько идей, которые будут генеральным секретарем проработаны". "Но мы будем считать неприемлемой ситуацией, если ООН самоустранится от решения вопроса Крыма и Донбасса в интересах страны, которая нарушила украинский суверенитет, границы и права человека на этих территориях", - подчеркнул Кулеба, указав, что "речь идет о Российской Федерации".
Во время переговоров с Гутерришем, Зеленский поднял также другие вопросы, связанные с Крымом, в частности касающиеся прав человека на оккупированных территориях. Президент также передал генеральному секретарю ООН список политических заключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Гутерриш, по словам Кулебы, пообещал, что будет прилагать усилия для их освобождения.