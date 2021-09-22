$300 млн помощи Украине, противодействие "Северному потоку-2", новые санкции против РФ: в Конгрессе одобрили поправки в оборонный бюджет США

Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022. Среди предложений конгрессменов - санкции против Северного потока-2, использование титана из Украины, а также новые санкции против России и русских олигархов, чиновников и медийных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Кроме этого, законопроект предусматривает предоставление 300 млн долларов помощи Украине, а также предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и странах Балтии.

"Северный поток-2". Комитет Палаты представителей одобрил две поправки, касающиеся "Северного потока-2". В первой, которая была предложена двухпартийной группой конгрессменов, говорится о том, что президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода.

Среди этих санкций - запрет выдачи виз и въезда в США лицам, имеющим отношение к проекту, блокирование собственности таких лиц и компаний в США, а также другие наказания, предусмотренные американским законодательством - как административные, так и уголовные.

Кроме того, поправка не позволяет освобождать от санкций под любыми предлогами, которые имеют отношения к разведывательной и правоохранительной деятельности, под предлогом национальной безопасности и другими.

Еще одна поправка, которую одобрил комитет, требует от руководителей Пентагона и Госдепа подать детальный отчет о финансовых преимуществах от запуска газопровода для России и о рисках от деятельности Северного потока-2 для Украины, европейских партнеров и НАТО.

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Титановая индустрия. Поправка, представленная конгрессменом-республиканцем, предлагает усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы Соединенные Штаты. По мнению законодателей, это должно быть стратегическим приоритетом отношений Украины и США. В поправке говорится, что титан необходим для обронно-промышленной базы Соединенных Штатов.

Санкции против России. Комитет по правилам одобрил несколько поправок, направленных на противодействие России. Одна из них, авторства двух конгрессменов-демократов, предлагает запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках. Такие меры конгрессмены предлагают ввести в ответ на вмешательство России в предыдущие выборы США.

Другая поправка, которую подала двухпартийная группа конгрессменов, требует у Белого дома определить, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.

В частности, в этот список включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу "Газпрома" Алексея Миллера и председателя "Роснефти" Игоря Сечина, российских пропагандистов Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Маргариту Симонян, а также ряд других влиятельных российских чиновников и лиц.

Одобрение поправок означает, что их добавили к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022. Далее этот проект должен одобрить Палата представителей Соединенных Штатов. Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступает в силу после подписания президентом США.