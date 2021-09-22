ОПЗЖ поздравила "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму РФ: "Надеемся на укрепление межпартийного сотрудничества"

Партия кума Путина Виктора Медведчука "ОПЗЖ" поздравила с победой на выборах в Госдуму РФ партию "Единая Россия".

Об этом сообщается на сайте политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем всех членов партии, кандидатов от нее, прошедших в Государственную Думу Российской Федерации, руководство и председателя Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с убедительной победой на выборах", - говорится в сообщении.

В ОПЗЖ пожелали "мудрости, вдохновения, профессионализма" политической силе страны-агрессора.

"Надеемся также на продолжение диалога и укрепление межпартийного сотрудничества между "Единой Россией" и "Оппозиционной Платформой - За жизнь" во имя восстановления добрососедских отношений между нашими странами и взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и России, дружеских отношений между братскими украинским и российским народами", - добавили в политсиле.

Кроме того, как сообщается на сайте "Единой России", кум Путина, глава политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук провел телефонный разговор с Дмитрием Медведевым.

"Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне", - сказал Медведчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Отдельные п#дарасы торгуют, зарабатывая деньги", - нардеп ОПЗЖ Кива обвинил руководство партии в продаже мест на выборах в Полтавской области. ВИДЕО