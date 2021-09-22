Завтра под ВР запланировано 3 митинга. Олигархат препятствует, чтобы ему "сломали позвоночник", - Гетманцев
2 80925
Завтра, 23 сентября, запланировано три митинга под стенами ВР.
Об этом в интервью журналистам в Раде сказал нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Планируется три акции: профсоюзов металлургов, ФОПов и евробляхеров (почему эти придут, вообще не понятно, так как не рассматривается ни одного такого вопроса. - Гетм.). Мы понимаем, почему собирают людей в тот день, когда мы собираемся рассмотреть закон об олигархах - олигархат сопротивляется", - отметил нардеп.
По словам Гетманцева, противники законопроекта о деолигархизации пытаются препятствовать тому, чтобы "слуги народа" "сломали позвоночник олигархату". В то же время он пообещал, что депутаты "Слуги народа" все равно примут данный законопроект.