Завтра под ВР запланировано 3 митинга. Олигархат препятствует, чтобы ему "сломали позвоночник", - Гетманцев

Завтра, 23 сентября, запланировано три митинга под стенами ВР.

Об этом в интервью журналистам в Раде сказал нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Планируется три акции: профсоюзов металлургов, ФОПов и евробляхеров (почему эти придут, вообще не понятно, так как не рассматривается ни одного такого вопроса. - Гетм.). Мы понимаем, почему собирают людей в тот день, когда мы собираемся рассмотреть закон об олигархах - олигархат сопротивляется", - отметил нардеп.

По словам Гетманцева, противники законопроекта о деолигархизации пытаются препятствовать тому, чтобы "слуги народа" "сломали позвоночник олигархату". В то же время он пообещал, что депутаты "Слуги народа" все равно примут данный законопроект.

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