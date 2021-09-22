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Завтра под ВР запланировано 3 митинга. Олигархат препятствует, чтобы ему "сломали позвоночник", - Гетманцев

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Завтра под ВР запланировано 3 митинга. Олигархат препятствует, чтобы ему "сломали позвоночник", - Гетманцев
Завтра, 23 сентября, запланировано три митинга под стенами ВР.

Об этом в интервью журналистам в Раде сказал нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Планируется три акции: профсоюзов металлургов, ФОПов и евробляхеров (почему эти придут, вообще не понятно, так как не рассматривается ни одного такого вопроса. - Гетм.). Мы понимаем, почему собирают людей в тот день, когда мы собираемся рассмотреть закон об олигархах - олигархат сопротивляется", - отметил нардеп. 

По словам Гетманцева, противники законопроекта о деолигархизации пытаются препятствовать тому, чтобы "слуги народа" "сломали позвоночник олигархату". В то же время он пообещал, что депутаты "Слуги народа" все равно примут данный законопроект. 

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Заявил Гетманцев сверкнув часами за 40 штук баксов. Ломатель ты наш , смотри член себе не сломай.
  • MausMike
  • Senator S 01a656ec
    Леонид Данилыч глава олигархата с 1994 года на митинг не приедет...Мерседес сломался....
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