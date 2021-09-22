Идеологом "деолигархизации" стал олигарх Коломойский, - экс-глава СНБО

Идеологом объявленной Офисом президента "деолигархизации" является олигарх Игорь Коломойский, который хочет усилить влияние на власть, чтобы избежать экстрадиции в США.

Об этом заявил экс-министр финансов, бывший глава СНБО Александр Данилюк.

"Именно Коломойский стал основным идеологом такой конструкции. Пока он ожидает запроса на экстрадицию в США, а также решения Лондонского суда, его цель - максимально задобрить президента, чтобы избежать экстрадиции, усилить влияние на правоохранительные структуры и отвлечь внимание от себя на имитацию общей борьбы с олигархами ", - считает Данилюк.



Он отметил, что вместо политических и экономических реформ, Офис Президента избрал курс на построение авторитаризма.

"Кульминацией стала вчерашняя кристаллизация коалиции "узурпации"-" слуг народа ", группы "Довіра" и "За майбутнє". То есть Офис, Коломойский и деньги. Цель этого альянса на ближайшее время - сменить руководство парламента на лояльное, а также сделать олигархов зависимыми от воли Офиса путем принятия "деолигархичного" закона и получить контроль над медиа ", - отметил Данилюк.



Экс-глава Минфина считает, что после голосований 23 сентября за проект Зеленского-Коломойского страна может оказаться в новой реальности.

"Хотя в последние годы за Лукашенко закрепилось звание "последний диктатор Европы", но на наших глазах и уже в нашей стране подрастает новый, который четко пользуется примером раннего Путина и Лукашенко", - добавил Данилюк.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада может рассмотреть проект закона об олигархах. Для этого в парламенте возникла коалиция депутатов Коломойского и "Слуг Народа", считает нардеп Алексей Гончаренко.

Против закона резко выступили все оппозиционные фракции, указав на его антиконституционность. Единственная цель закона, по их убеждению, заключается в узурпации власти и установлении контроля над СМИ.