За сутки от коронавируса в Киеве умерли три человека, выявили 465 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 465 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 231117), зафиксировано три летальных случая.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 266 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 147 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 18 девочек от 3 до 17 лет и 25 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

Также зафиксировано 3 летальных случая от вируса (всего 5345).

За сутки в больницы Киева госпитализировали 81 больного коронавирусом и 70 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

138 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 219528).

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Больше всего случаев заболевания зафиксировали в следующих районах: Деснянском (72), Днепровском (71) и в Святошинском (62).