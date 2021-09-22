Разумков должен разобраться, почему депутатов от оппозиции не пускают на заседания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп "Батькивщины" Наливайченко

Спикер Дмитрий Разумков после выхода на работу должен разобраться, почему народных депутатов оппозиции не пускают на заседания Временной следственной комиссии (ВСК), которая рассматривает дело "вагнеровцев".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал нардеп "Батькивщины" Валентин Наливайченко.

Он признался, что не знает, ходят ли депутаты его фракции на заседания ВСК.

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"Но я слышал, что представители "ЕС" и "Голоса" туда ходят. Нас возмутило то, что их не допускают на заседание, незаконно обыскивают. Во-первых, представители УГО должны прекратить это беззаконие. Во-вторых, мы ожидаем, чтобы спикер выздоровел и вмешался в эту ситуацию и разобрался, кто препятствовал присутствию народных депутатов на ВСК", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.