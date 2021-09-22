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Если закон об олигархах будут рассматривать с нарушением регламента, то молчать не будем, готовим креативный подход, - нардеп "Голоса" Железняк

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Если закон об олигархах будут рассматривать с нарушением регламента, то молчать не будем, готовим креативный подход, - нардеп "Голоса" Железняк
Оппозиция будет препятствовать, если во время рассмотрения законопроекта о деолигархизации будет нарушение регламента.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Мы готовим креативный подход. В том числе со спецэффектами. Точно молчать не будем. Я сейчас говорю не только о фракции "Голос". Думаю, другие фракции присоединятся", - отметил он.

По словам нардепа, пока точно неизвестно, когда в зале будет данный законопроект, потому что власть знает про такие планы оппозиционных фракций.

"Но не беспокойтесь. Мы обязательно подготовимся", - подчеркнул политик.

Также читайте: "Голос" не поддержит проект госбюджета-2022 в текущем виде. Там нет ни одного приоритета. Это не социальный документ, - Железняк

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Ну достали уже клоуны зеленые.Что вообще несет Украине это ноу-хау с зеленой помойки?
  • Ан Мур
    Вчора на "Прямому" в програмі Світлани Орловської "НЕЙТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ" була нардеп СН, але в додепутатську свою діяльність в структурах Ахметова Людмила Буймістер. Треба сказати, що це взагалі непересічна подія з липня, коли члени партії і фракції "Євросолідарність" в знак протесту проти брехні та гівна з боку Мосейчук-Скобеєввої та її "гостей" (зокрема, на Ірину Геращенко, це стало останньою краплею терпіння) відмовились приходити на ту її пердячку на Г+Г. Бо у відповідь слуги уродів забойкотували і "Прямий; але от, Буймістер прийшла вчора... Мало того, вона здала зрозуміти, що в СН існує велика група, яка категорично проти цього "закону". Вона сама вчора нещадно критикувала "закон", і навіть критикувала члена фракції/групи "Довіра" олігарха Верейського Бакунця, які готові пдтримати "закон". Ще більше того, вона дуже схвально відзивалась про Разумкова, з чого можна зробити висновки: 1) що Ахметов зі своїми людьми цей "закон" блокуватимуть; 2) що Разумков відійшов до сфери впливу Ахметова; 3) якщо уродам не вдасться знести Разумкова з посади - вони зноситимуть Шмигаля - оскільки дві особи Ахметова на ключових посадах, це явно перебор.
  • Ан Мур
    от просто цікаво - звідки ти взяв, що саме оці особи мають роздавати бабло? Тому що ти вирішив, що вони олігархи? А якщо я вирішу, що ти олігарх - може, також пожертвуєш мільон?
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