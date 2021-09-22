Если закон об олигархах будут рассматривать с нарушением регламента, то молчать не будем, готовим креативный подход, - нардеп "Голоса" Железняк
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Оппозиция будет препятствовать, если во время рассмотрения законопроекта о деолигархизации будет нарушение регламента.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Мы готовим креативный подход. В том числе со спецэффектами. Точно молчать не будем. Я сейчас говорю не только о фракции "Голос". Думаю, другие фракции присоединятся", - отметил он.
По словам нардепа, пока точно неизвестно, когда в зале будет данный законопроект, потому что власть знает про такие планы оппозиционных фракций.
"Но не беспокойтесь. Мы обязательно подготовимся", - подчеркнул политик.