Эрдоган на Генассамблее ООН: Пандемия показала, что человечество с треском провалило тест на солидарность
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет ABC News.
Он отметил, что пандемия стала напоминанием, что весь мир – "часть большой семьи".
"Однако испытание на солидарность, которому нас подвергли, было с треском провалено", – сказал Эрдоган.
Он также заявил о "прививочном национализме", который считает "позором для человечества". По словам Эрдогана, слаборазвитые страны и бедные слои общества оказались брошенными на произвол судьбы перед лицом пандемии.
Также во время своего выступления Эрдоган говорил о климатическом кризисе, глобальном потеплении, миграционном кризисе и войне в Сирии. Президент Турции также выразил поддержку территориальной целостности Украины и заявил о непризнании аннексии Крыма.
Напомним, после 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган провел встречу в США с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили гуманитарную ситуацию в Крыму и то, как Турция может способствовать освобождению незаконно удерживаемых оккупантами лиц, в том числе крымских татар.
Турция заявила, что не признает результаты проведенных во временно оккупированном Россией украинском Крыму "выборов" в Госдуму РФ.