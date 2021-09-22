Эрдоган на Генассамблее ООН: Пандемия показала, что человечество с треском провалило тест на солидарность

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что во время пандемии коронавируса человечество "с треском провалило" тест на солидарность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет ABC News.

Он отметил, что пандемия стала напоминанием, что весь мир – "часть большой семьи".

"Однако испытание на солидарность, которому нас подвергли, было с треском провалено", – сказал Эрдоган.

Он также заявил о "прививочном национализме", который считает "позором для человечества". По словам Эрдогана, слаборазвитые страны и бедные слои общества оказались брошенными на произвол судьбы перед лицом пандемии.

Также во время своего выступления Эрдоган говорил о климатическом кризисе, глобальном потеплении, миграционном кризисе и войне в Сирии. Президент Турции также выразил поддержку территориальной целостности Украины и заявил о непризнании аннексии Крыма.

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Напомним, после 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган провел встречу в США с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили гуманитарную ситуацию в Крыму и то, как Турция может способствовать освобождению незаконно удерживаемых оккупантами лиц, в том числе крымских татар.

Турция заявила, что не признает результаты проведенных во временно оккупированном Россией украинском Крыму "выборов" в Госдуму РФ.