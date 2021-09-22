Зеленский передал Гуттеришу список из почти 450 украинских политзаключенных, удерживаемых Россией
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Зеленский в ходе встречи подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия Генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов.
"Для нашего региона таким вызовом остается российская агрессия", – отметил Владимир Зеленский.
Президент передал Генеральному секретарю ООН список из почти 450 украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша о содействии в освобождении заключенных.
Глава государства поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил его с актуальной ситуацией с безопасностью на Донбассе.
"Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия, обстрелы украинских позиций продолжаются", – сообщил Владимир Зеленский.