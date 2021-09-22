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Схему подделки COVID-сертификатов разоблачили на Днепропетровщине, за псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. грн, - Минздрав

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Схему подделки COVID-сертификатов разоблачили на Днепропетровщине, за псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. грн, - Минздрав
Медработница вместе со знакомым изготавливала международные сертификаты о вакцинации от COVID-19 для заказчиков, которые не желали проходить такую процедуру. За псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Медработница и ее знакомый рекламировали свои услуги в групповых чатах нескольких мессенджеров. Они предлагали получить международный COVID-сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения без вакцинации за 6000 грн. За 1500 грн они предлагали COVID-сертификат без внесения данных в систему.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами мошенников. По месту работы и жительства правонарушителей работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и "черновые" записи.

Открытое уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А почему сразу самогубство? По Вашим словам получается, что если не вакцинировался, то все - капец, не выживешь. А ведь это абсолютно не так. Вероятность заболеть ковид с симптомами не выше 5,7%. А вероятность умереть, если заболел, 2,3%. Вон раком заболеть вероятность не намного ниже чем заболеть ковид. Вот только вероятность умереть от рака, если заболел, 44,2%. Но это же вас особо не беспокоит.
  • Solomon c5c4359c
    Логично, захочешь повеситься, верёвку надо купить. Так и тут. Самогубство да ещё и за собственный счёт.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    ...а когда эти псевдовакцинированые дибилы начнут дохнуть, или попадать в реанимацию на ивл...

    А Вы не заводите людей. Не нужно считать себя чем-то исключительным и защищенным от всего только потому, что Вы себе вкололи неизвестно чего. Плохая подмога в жизни самонадеянность.

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