Схему подделки COVID-сертификатов разоблачили на Днепропетровщине, за псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. грн, - Минздрав

Медработница вместе со знакомым изготавливала международные сертификаты о вакцинации от COVID-19 для заказчиков, которые не желали проходить такую процедуру. За псевдовакцинацию люди платили около 6 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Медработница и ее знакомый рекламировали свои услуги в групповых чатах нескольких мессенджеров. Они предлагали получить международный COVID-сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения без вакцинации за 6000 грн. За 1500 грн они предлагали COVID-сертификат без внесения данных в систему.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами мошенников. По месту работы и жительства правонарушителей работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и "черновые" записи.

Открытое уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

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