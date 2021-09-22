Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира стреляли на Киевщине, ранен водитель машины.
Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского. Его машина обстреляна из автоматического оружия на дороге в Киев, когда он выезжал из своего дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция ведет розыск преступников.
Видео PavlovskyNews
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ