Новости • Покушение на Шефира

Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

31 191159
В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира стреляли на Киевщине, ранен водитель машины.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского. Его машина обстреляна из автоматического оружия на дороге в Киев, когда он выезжал из своего дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция ведет розыск преступников.

Видео PavlovskyNews

Также читайте: Отец "пермского стрелка" Бекмансурова воевал на Донбассе в составе российских оккупационных сил, - сосед (обновлено)

Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 01
Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 02
Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 03
Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 04
Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 05
Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 06
Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 07
Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 08
Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 09
Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 10
Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 11
Стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Присоединяюсь к сожалениеям.

    Совет стрелявшему-сходи к окулисту и почаще бывай в тире.
  • Рома Маестро
    конченная шмара! в ней столько же "украинского" как в ермаке и зеленском!!!
  • Підлога Маккартні
    Стрелок, как же ты мог промахнуться?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости