Полиция про обстрел машины Шефира: В автомобиль попало более 10 пуль, объявлена спецоперация "Сирена". ФОТОрепортаж

В автомобиль помощника президента Зеленского Сергея Шефира стреляли неизвестные, правоохранители объявили операцию "Сирена".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила начальник Департамента коммуникации Нацполиции Оксана Блищик.

"Это произошло возле села Лесники. В автомобиль попало более 10 пуль, сейчас идет осмотр, пока не понимаем. В машине было два человека, водитель пострадал. Проводим специальную полицейскую операцию "Сирена". Около 10 часов это было, сколько их (нападавших. - Ред.) было, что было, пока что не могу ничего сказать", - рассказала она.

По данным полиции, у водителя ранение, однако его серьезность пока неизвестна. Шефир ранение не получил.

Известно также, что огонь по автомобилю открыли из кустов из автомата Калашникова. Кроме того, стреляли с места, которое недоступно камерам видеонаблюдения.

В то же время Нацполиция в Facebook просит всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух человек, сообщать в полицию на 102.

Напомним, сегодня сообщалось, что стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира.

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