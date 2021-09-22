"Слуга народа" Корниенко о совещании в Трускавце: Будет Кабмин в полном составе, правоохранители, депутаты с семьями, ожидаем участия Зеленского

Народные депутаты "Слуги народа" поедут в Трускавец за собственные средства.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, некоторые депутаты будут с семьями.

"Это нормальная история. Это же выходные. Рабочий день будет только пятница. Мы начнем вечером, а продолжим в субботу-воскресенье (речь идет о 1-3 октября. – Ред.)", - отметил первый замглавы фракции "СН".

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Корниенко рассказал, что совещание в Трускавце будет посвящено стратегическим вопросам – будут подведены итоги, что удалось сделать за время пребывания при власти, а также будут спланированы дальнейшие действия.

Политик проинформировал, что сейчас определяют место проведения совещания в Трускавце – какой из отелей подойдет для такого мероприятия.

"Есть хайп написать, что депутаты опять в Трускавце. Но у нас не так много туристических мощностей", - подчеркнул Корниенко и добавил, что в Киеве нет возможности в кратчайшие сроки разместить около 300 человек.

Первый заместитель главы фракции "СН" надеется, что президент будет присутствовать на мероприятии. По его словам, должны приехать представители Офиса Президента, отвечающие за определенные направления, Кабмин в полном составе, а также силовики. Говоря о том, будет ли присутствовать на мероприятии спикер ВР Дмитрий Разумков, нардеп объяснил, что все будет зависеть от "его медицинских показателей". Отвечая на вопрос, пригласили ли Разумкова, глава партии "СН" отметил, что официально еще никого не приглашали.

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Говоря о мерах безопасности в связи с COVID-19 депутат сказал, что на входе всем присутствующим, у кого нет вакцинации, будет сделан тест.