Шефир в безопасном месте, жив-здоров, но в шоковом состоянии. Уверен, что стреляли в него. У водителя три огнестрельных ранения, - Арахамия. ВИДЕО
Об этом он сказал в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео PavlovskyNews
"Все нормально, жив-здоров", - рассказал Арахамия.
По словам главы фракции "СН", ему не известно, поступали ли Сергею Шефиру угрозы.
Отвечая на вопрос, знает ли президент Владимир Зеленский о случившемся, нарадеп подчеркнул :Там, (в Америке. - Ред.) глубокая ночь. Мы все написали сообщение, как только проснется - сразу об этом узнает".
Депутат проинформировал, что по данному инциденту уже открыто уголовное производство.
Арахамия отметил, что инцидент случился, когда Шефир ехал на работу.
"В 50% случаев он сам ездит за рулем, а в 50 - с водителем....На него было совершено нападение, машина была расстреляна из автоматического оружия, на сколько мне известно, водитель получил три огнестрельных ранения, госпитализирован. Сам Сергей Нахимович целый, полиция мгновенно отреагировала, его пересадили в служебный экипаж и отвезли в безопасное место. По состоянию на сейчас проводится спецоперация по перехвату", - добавил он.
Арахамия заявил, что Шефир находится в шоковом состоянии и предполагает, что стреляли по нему, а попали в водителя.
"Мое личное мнение, учитывая, что он часто ездит сам, могли через стекло не увидеть и перепутать его с водителем", - подытожил политик.
Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель