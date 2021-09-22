У нас есть голоса для утверждения спецпроцедуры рассмотрения законопроекта об олигархах, - "слуга народа" Корниенко

Фракция "Слуга народа" хотела бы на текущей пленарной неделе начать рассмотрение в Верховной Раде законопроекта о деолигархизации.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Будем смотреть, как пойдет в зале", - отметил он.

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Отвечая на вопрос, есть ли голоса для спецпроцедуры рассмотрения законопроекта, Корниенко заявил: "Если есть голоса за закон, то есть и за спецпроцедуру. Если мы заходим в рассмотрение, наверное, мы ж уверены, что они есть".