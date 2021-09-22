Разумков созывает внеочередное заседание ВР на четверг, - пресс-секретарь. ДОКУМЕНТ
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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на четверг.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь спикера Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, заседание состоится 23 сентября в 16:00 по требованию 165 народных депутатов.
"На повестке дня - четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики", - написала Туний.