Зеленскому сообщили о покушении на Шефира, - ОП
5 05050
Президент Украины Владимир Зеленский был оперативно проинформирован о покушении на его первого помощника Сергея Шефира.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
В Нью-Йорке, где находится Зеленский, на момент совершения нападения была глубокая ночь.
Напомним, сегодня сообщалось, что стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира.
В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.