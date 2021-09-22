Использовать во время уроков принудительный детский труд запрещено, - образовательный омбудсмен Горбачев

Привлекать школьников во время образовательного процесса к выполнению работ или к участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы, запрещено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу образовательного омбудсмена.

"Новый учебный год не только позволил вернуться ученикам к очному обучению в школах, но и, к сожалению, стал "хорошей" возможностью для некоторых учителей, руководителей учреждений общего среднего образования, представителей местных властей, в частности, образовательных управленцев использовать во время уроков принудительную детский труд .Такие истории в последнее время участились в медиа и в социальных сетях", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о: заготовке (посадка, уход и сбор урожая) ягод и овощей на зиму учениками и педагогами; ношение тяжестей, в частности тыкв, на уроках; уборка парка учениками и студентами со всего города в урочное время.

"Напомню, что привлечение соискателей образования при образовательного процесса к выполнению работ или к участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы запрещено", - подчеркнул образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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