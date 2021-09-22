До конца года в Украину поступит еще как минимум 16 млн доз вакцин от COVID-19, - Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявляет, что до конца года в Украину поступит не менее 16 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил в социальной сети Facebook.

Сегодня состоялась кластерная встреча с руководителями департаментов здравоохранения Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей, а также города Киева.

"Каждый пятый взрослый украинец уже получил как минимум одну дозу вакцины, и любой, кто еще ожидает вакцинацию, может это сделать без каких-либо ограничений, в тот же день. Уже на сегодня в Украину поставлено 22,5 млн доз вакцин, 11 млн доз доступны сейчас для использования, еще как минимум 16 млн доз будет поставлено до конца года", - написал Ляшко.

Также министр сообщил, что по состоянию на сейчас выделено 40 тыс. 17 ковидных коек, из них 38 тыс. 677 с кислородом.

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"За последнюю неделю в Украине добавлено 505 ковидных коек с кислородом. Мы продолжаем обеспечивать кислородом койки, делая акцент исключительно на централизованном снабжении и обеспеченности потоков по британским стандартам – дополнительные почти 400 млн грн правительственной субвенции в ближайшее время поступят в регионы", - заявил Ляшко.