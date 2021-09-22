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До конца года в Украину поступит еще как минимум 16 млн доз вакцин от COVID-19, - Ляшко

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До конца года в Украину поступит еще как минимум 16 млн доз вакцин от COVID-19, - Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявляет, что до конца года в Украину поступит не менее 16 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил в социальной сети Facebook.

Сегодня состоялась кластерная встреча с руководителями департаментов здравоохранения Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей, а также города Киева.

"Каждый пятый взрослый украинец уже получил как минимум одну дозу вакцины, и любой, кто еще ожидает вакцинацию, может это сделать без каких-либо ограничений, в тот же день. Уже на сегодня в Украину поставлено 22,5 млн доз вакцин, 11 млн доз доступны сейчас для использования, еще как минимум 16 млн доз будет поставлено до конца года", - написал Ляшко.

Также министр сообщил, что по состоянию на сейчас выделено 40 тыс. 17 ковидных коек, из них 38 тыс. 677 с кислородом.

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"За последнюю неделю в Украине добавлено 505 ковидных коек с кислородом. Мы продолжаем обеспечивать кислородом койки, делая акцент исключительно на централизованном снабжении и обеспеченности потоков по британским стандартам – дополнительные почти 400 млн грн правительственной субвенции в ближайшее время поступят в регионы", - заявил Ляшко.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Я не буду интересоваться по той самой причине почему меня и сейчас это не интересует. Я не собираюсь идти в прививочный пункт и колоться. И мне все равно какой шмурдяк они там закупают лишь бы мне не выкручивали руки и не занимались тупой сегрегацией общества. Я уже понял, что у нас спасение утопающих как было так и остается делом рук самих утопающих. Посему надежды на медицину нет. И поэтому я сам о себе как нибудь позабочусь. Что собственно успешно и сделал на прошлой неделе когда заболел ОРВИ.
  • Антип61
    Ну, если сидеть дома и странствовать виртуально, то колоться незачем. Вон, как ты из Украины в Штата пропутешествовал - и никаких сертификатов не надо.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Мой нижайший поклон и огромное спасибо. Наконец я понял для чего нужна вакцинация. Оказывается только лишь для того, чтобы получить сертификат и путешествовать. Странно, но до 2021-го года никаких сертификатов не нужно было. Да собственно и сейчас для путешествий во многие страны он не обязателен. Достаточно теста. Так что хотя и хорошая попытка была, но нет. А на счет моего флажка я особо упоротым псевдопатриотам говорил уже не раз, что работаю я удаленно и когда нахожусь в своей рабочей сети через ВПН соединение с проверкой сертификата, то могу отображаться по-другому. Я на цензоре не зарабатываю. Посему подлядываю сюда когда работаю. И переключаться на основную сеть мне неудобно ибо тогда меня отбросит от рабочей. Я не виноват, что мое руководство арендует вычислительные мощности не в Украине. Так, надеюсь, понятно?
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