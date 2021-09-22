Новости • Покушение на Шефира

Зеленскому предоставляют всю информацию по обстрелу автомобиля Шефира. Скоро будет его публичная реакция на происшествие, - Никифоров

3 03630
Зеленскому предоставляют всю информацию по обстрелу автомобиля Шефира. Скоро будет его публичная реакция на происшествие, - Никифоров
Зеленскому продолжают предоставлять всю необходимую информацию относительно инцидента со стрельбой по автомобилю Сергея Шефира.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию", - отметил он.

По его словам, публичная реакция президента на инцидент также скоро будет.

"По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не избежат наказания. А также, что курс Офиса Президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - резюмировал Никифоров.

Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.

Читайте также: Венедиктова о стрельбе по Шефиру: Автоматная очередь прошила автомобиль, намерения нападавших были серьезные. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Четверо погибших на прошлой неделе солдат - никакой реакции. Обосраные портки одной гниды и сразу все забегали.
  • Рома Маестро
    за неделю в зоне ООС убито 2 и ранено 10 украинских винов! - где реакция гавнокомандующего зеленского????????
  • Rostyslav Komarnytsky
    Цікава о, чи по морпіха Журавля теж так детально Зєлєнскому доповідати, коил воїн декілька днів помирав під палаючим сонцем?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости