"Нафтогаз" тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи, - Витренко
Об этом в Facebook сообщил глава НАК Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа", - говорится в сообщении.
По словам Витренко, разница традиционно покрывалась за счет прежде всего поступлений от транзита или финансировалась за счет кредитов.
"Даже в бухгалтерской отчетности операционная себестоимость в разы выше. А операционная себестоимость - это не полная себестоимость, это только часть", - добавил он.
Глава правление НАК отметил, что самые актуальные цифры по себестоимости будут раскрыты в публикации отчетности за первое полугодие, подготовку которой должны завершить в ближайшее время, и затем она должна быть подтверждена международными аудиторами.