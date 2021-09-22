На саммите Украина-ЕС Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины, - Жовква
Об этом Жовква сказал на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины во время Саммита", - сказал он.
Кроме того, он заявил, что украинская сторона предложила европейской стороне проект совместного заявления Саммита, и по его информации большинство предложений будет учтено.
Ожидается, что на Саммите будет представлена украинская оценка выполнения Соглашения об ассоциации, чтобы в будущем можно было говорить о совместной оценке. По мнению Жовквы важным является вопрос проведения первого раунда переговоров обновления таможенных тарифов, а также вопрос обновления дополнений к Соглашению об ассоциации.
"Важным вопросом, который будет обсужден на Саммите, будет вопрос энергетической безопасности, в частности "Северный поток -2" и энергетика в целом", - добавил он.
Среди прочего, замруководителя ОПУ выразил надежду на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве, а также ряда других соглашений.
Очередной саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября в Киеве.