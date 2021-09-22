В центре Черкасс в кафе расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова: в области введен план "Сирена". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черкассах 22 сентября в кафе расстреляли местного бизнесмена Михаила Козлова. Мужчина получил огнестрельное ранение и погиб по дороге в медучреждение.

Инцидент произошел утром среды в центре города по улице Байды Вишневецкого, 32. Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По указанному адресу в Черкассах расположена "Львовская мастерская шоколада". Отмечается, что двое людей ворвались в заведение и расстреляли из автомата мужчину. После злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле марки Skoda в неизвестном направлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция про обстрел машины Шефира: В автомобиль попало более 10 пуль, объявлена спецоперация "Сирена". ФОТОрепортаж









Раненого доставили в Третью городскую больницу, где от полученных трав он умер. Оказалось, что это известный в городе бизнесмен Михаил Козлов.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для задержания правонарушителя на территории Черкасс и области ввели в действие оперативный план "Сирена". Местопребывание злоумышленников устанавливалось.

Вскоре источники в полиции уточнили, что в Черкасах найден вероятный автомобиль киллеров, которые стреляли в бизнесмена. Обгоревшую Skoda заметили в районе парка-памятника садово-паркового искусства Долина Роз недалеко от центральной части города. На заднем сиденье авто лежал предмет, похожий на автомат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчина застрелил человека в баре Затоки, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По факту преступления полиция Черкасс открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Отметим, что Михаил Козлов был соучредителем ОО "Организованная защита граждан" (ОЗГ) и частной охранной фирмы "Сталь".