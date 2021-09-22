Покушение на Шефира: у полиции уже есть ориентировка на автомобиль нападавших. В рамках спецоперации возможны проверки на дорогах

У полиции уже есть ориентировка на автомобиль, который будут разыскивать в связи с покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

"Действительно, сегодня в 10 утра произошло нападение, был ранен водитель. По предварительной информации, около трех ранений он получил. Относительно засады - пока мы еще эту информацию не озвучиваем. По Киевской области введена операция "Перехват", мы ищем нападающих", - сообщила Прянишникова.

По ее словам, правоохранители установили, что была обстреляна правая сторона автомобиля, одна пуля попала в заднюю часть авто.

"Дело резонансное, не такое простое, как кажется на первый взгляд. Поэтому полиция пока делает все возможное, чтобы установить нападавших и непосредственно определить, кто причастен к этому нападению", - сказала она.

Как уточнила пресс-секретарь полиции Киевщины, у полиции уже есть ориентировка на авто, которое будут разыскивать по этому происшествию.

"Мы призываем всех граждан с пониманием отнестись к этой ситуации, поскольку могут проверяться (правоохранителями. - Ред.) машины, водители, поэтому просим всех помочь, потому что сейчас очень важно по горячим следам установить нападавших", - отметила Прянишникова.

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Она уточнила, что спецоперация продолжается, и дальнейшая информация о происшествии будет уточняться и предоставляться позже.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира было открыто уголовное производство - с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).