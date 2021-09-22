В покушении на Шефира не стоит исключать "российский след", - "слуга народа" Корниенко
Об этом Корниенко заявил журналистам в парламенте, передает Цензор.НЕТ.
"Российский след не нужно исключать абсолютно. Понимая, что последние события с выборами, они много подняли эту тему российской агрессии и "Крымская платформа". Много делается действий, которые стране-агрессору не нравятся. Мы знаем их способность в других странах устраивать разные терракты. Начиная от того, что в Украине происходило с участниками наших боевых действий, представителями чеченского народа, и заканчивая разными шпионскими историями, с полонием и т.д", - отметил нардеп.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.