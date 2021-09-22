В покушении на Шефира не стоит исключать "российский след", - "слуга народа" Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в деле о покушении на советника президента Сергея Шефира не стоит исключать "российский след".

Об этом Корниенко заявил журналистам в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Российский след не нужно исключать абсолютно. Понимая, что последние события с выборами, они много подняли эту тему российской агрессии и "Крымская платформа". Много делается действий, которые стране-агрессору не нравятся. Мы знаем их способность в других странах устраивать разные терракты. Начиная от того, что в Украине происходило с участниками наших боевых действий, представителями чеченского народа, и заканчивая разными шпионскими историями, с полонием и т.д", - отметил нардеп.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

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