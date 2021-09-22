"Атветка олигархов" - не смешите! Шефир от Зеленского с ними главный коммуникатор", - экс-замгенпрокурора Чумак
Об этом на своей странице в Facebook написал бывший замгенпрокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.
"Только что с самолета слез, хотел фоточки о морьке показать, а тут такое Палермо! "Атветка олигархов" - не смешите! Шефир от Зеленского с ними главный коммуникатор, они его как почтового голубя кормят и лелеют! Им это совсем не нужно", - написал он.
Чумак отметил, что всю политику в ОП "под себя забрал Ермак, а вот бизнес пока нет, и Сергей Нахманович остается поверенным в серьезная бизнес дела".
"Так что ищите бизнес у кого недавно "отжали". В том яйце Кощеева игла!", - резюмировал Чумак.
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Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира было открыто уголовное производство - с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).