Зеленский о покушении на Шефира: Передавать мне "привет" стрельбой из леса по автомобилю моего друга - это слабость, ответ будет сильным. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал покушение на своего помощника Сергея Шефира.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам президента, сейчас в Нью-Йорке 6 утра и где-то два часа назад главе государства сообщили о покушении на его советника Сергея Шефира.

"Сергей жив, водитель, к сожалению, ранен. Сейчас он находится в больнице, на месте работают правоохранители и введен план перехвата. Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я навправляюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю, пока что. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние. Но силами их не считаю, потому что передавать мне "привет" стрельбой из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, это происшествие не повлияет на тот курс, который выбрала его команда.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

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