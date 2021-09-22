Осмаев призвал Зеленского взять под личный контроль дела по резонансным убийствам: Я не удивлен, что совершаются покушения уже на помощника президента - с судами у нас беда

Украинские суды тянут с рассмотрением дел о резонансных убийствах и покушениях, в частности в деле об убийстве участницы АТО Амины Окуевой.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал на своей странице в Facebook чеченский доброволец, участник АТО, вдовец убитой при покушении участницы АТО Амины Окуевой Адам Осмаев.

"Сегодня было совершенно покушение на первого помощника Президента Украины. Как и меня с Аминой, его машину обстреляли из автомата 7.62. Тогда я был ранен, а Амина погибла, прикрыв собой меня. Исполнителей нашли, их следы ДНК остались на оружие, но суд отпускает их под домашний арест, несмотря на то, что государственный обвинитель обвиняет их во множестве заказных убийств граждан Украины", - рассказал он.

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"Также суды тянут с рассмотрением дела обвиняемого в государственной измене и покушении на меня, генерала Шайтанова, против которого правоохранители собрали железные доказательства вины. Поэтому, я не удивлен, что совершаются покушения уже на помощника Президента, - преступники уверовали в свою безнаказанность", - добавил Осмаев.

"Призываю Офис Президента Украины и Президента Украины взять под контроль не только дело о покушении на его помощника, но и предыдущие резонансные покушения и убийства, потому что с судами у нас беда, а безнаказанность ведет к вседозволенности", - призвал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира было открыто уголовное производство - с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).