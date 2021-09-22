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В Кремле заявили, что для увеличения транзита российского газа через Украину Европа должна нарастить его покупку

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В Кремле заявили, что для увеличения транзита российского газа через Украину Европа должна нарастить его покупку
Россия в настоящее время близка к историческому максимуму по поставкам газа в Европу, для увеличения транзита через Украину европейские потребители должны увеличить покупку "голубого топлива"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, потребовавшего от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.

"Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его", - отреагировал представитель Кремля.

По его словам, "российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями".

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"Более того, насколько нам известно, мы сейчас близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям", - продолжил Песков.

"Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 года через Украину нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе", - добавил он.

Топ комментарии

  • Сергей Ворлог
    Ну вообще логично, чтоб продать товар сначала нужно найти покупателя. Значит нужен официальный запрос от европейских трейдеров. А вот если Газпром и тогда откажется то тогда иск в антимонопольный комитет ЕС.
  • Саша Семеркин 8d1c38c0
    Ну понятно,шо москали хотят загрузить СП на полную мощность и отказаться от транзитов через Сябровку и Украину.Тактически верно,стратегически Мордор вылетит в трубу,бо ЕС будет снижать вообще потребление газа,а не повышать. И как бы москалям не хотелось загрузить СП на 100%,они его тупо не смогут загрузить,при всём желании из-за падающего спроса в будущей перспективе.И это ещё если не учитывать других поставщиков,которые могут нарастить добычу.СП не окупится.И ещё одна тактичемкая ошибка москалей,що они ради надежд на СП,сами рубят альтернативные пути поставок.Бо для безопасности и бесперебойного выполнения контрактов,ответственный бизнесмен всегда имеет альтернативные пути поставок на случай форсмажора.Москали в своём желании монополизма,и тактической победы сегодня,готовы зарубить альтернативу,тем самым закладывая под Газпром мину замедленного действия
  • Саша Семеркин 8d1c38c0
    Не зарубить,а учитывать интересы не только Газпрома,а и других стран.Тем более,ЕС третьим пакетом оказывает услугу москалям,тем,що не даёт им зарубить альтернативные каналы поставок.Но москали в желании монополии и наказать Украину,не в состоянии видеть это
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