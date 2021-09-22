В Кремле заявили, что для увеличения транзита российского газа через Украину Европа должна нарастить его покупку
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, потребовавшего от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
"Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его", - отреагировал представитель Кремля.
По его словам, "российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями".
"Более того, насколько нам известно, мы сейчас близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям", - продолжил Песков.
"Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 года через Украину нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе", - добавил он.