Корниенко о покушении на Шефира: Это точно связано с его политической деятельностью

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть связано с его политической деятельностью.

Такое мнение выразил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина.

"Сам почерк (покушения. - Ред.) - явно элемент давления... Есть много в Украине сил, которым не нравится наша власть. Первый помощник - один из ключевых людей в команде. Это точно связано с его политической деятельностью", - сказал Корниенко.

Ранее Корниенко предположил, что в покушении на Шефира не стоит исключать "российский след".

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

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