Новости • Покушение на Шефира

Корниенко о покушении на Шефира: Это точно связано с его политической деятельностью

1 67125
Корниенко о покушении на Шефира: Это точно связано с его политической деятельностью
Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть связано с его политической деятельностью.

Такое мнение выразил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина.

"Сам почерк (покушения. - Ред.) - явно элемент давления... Есть много в Украине сил, которым не нравится наша власть. Первый помощник - один из ключевых людей в команде. Это точно связано с его политической деятельностью", - сказал Корниенко.

Ранее Корниенко предположил, что в покушении на Шефира не стоит исключать "российский след".

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

Читайте также: Зеленский о покушении на Шефира: Передавать мне "привет" стрельбой из леса по автомобилю моего друга - это слабость, ответ будет сильным. ВИДЕО

Топ комментарии

  • GoodWin
    а какая у него политическая деятельность ? с хозяевами встречаться ?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну! разве для для таких заяв и затевался весь этот кордебалет???

    ух как все проснулись...ух какие высоко/художественные громко/обличительные слова...

    и главное - все живы....а понтов... как будто .... (сам промазал) ))))

  • San Fenikss
    -Cтріляй в Шефіра!
    -Шофера?
    -Шефіра!!
    -Шо?
    -Не чує баба...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости