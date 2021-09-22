Рада не признала выборы в Госдуму России

Верховная Рада не признала выборы в Госдуму РФ. Документ поддержали 322 депутата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР.

Народные депутаты внесли изменения в повестку дня, включив к рассмотрению проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021, №6078.

Проект доложил председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Он отметил, что проектом Постановления предлагается утвердить Заявление Верховной Рады Украины в котором обращается внимание международного сообщества на факт проведения 17-19 сентября 2021 нелегитимных выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины. Подчеркиваются нарушения государством-оккупантом норм международного гуманитарного права, в частности привлечение к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами Российской Федерации, перемещение населения государства оккупанта на временно оккупированных территориях Украины и неконтролируемый процесс пересечения международно признанной государственной границы Украины.

В заявлении Верховная Рада Украины признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации - нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактов незаконного голосования.

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Александр Мережко также доложил решение комитета, который рекомендует Верховной Раде принять проект постановления за основу и в целом и одобрить Заявление Верховной Рады Украины.

322 голосами "за" проект постановления принят в целом.

Как сообщалось, в период 17-19 сентября состоялось голосования на выборах в Госдуму РФ. 15 сентября Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС к готовности не признать парламент России и рассмотреть возможность исключения России из ПАСЕ, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны сфальсифицированными и нарушающими демократические принципы и международное право.

США также осудили проведение выборов на оккупированных территориях Украины.

МИД Украины 17 сентября выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение Россией выборов на временно оккупированной территории Крыма. Кроме того, Украина осудила принудительное привлечение к голосованию украинских граждан, которым были незаконно розданы паспорта РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

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