Шефир о покушении: Никаких конфликтов в команде нет. Цель - запугивание высших эшелонов власти. ВИДЕО

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир связывает сегодняшнее покушение и обстрел его автомобиля с давлением на представителей власти.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

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"Не понимаю причин, ехали, вдруг выстрелы. Ранили водителя, водитель молодец, поехал дальше, мы ускорились, тут же я позвонил в полицию, сообщил куда следует. Правоохранительные органы сработали очень быстро и эффективно, подобрали, забрали водителя. Ощущения не из приятных... Никаких конфликтов в команде нет. По моим ощущениям, покушение было совершено с целью запугивания высших эшелонов власти", - отметил он.

Кроме этого Шефир отметил, что президент Владимир Зеленский является очень волевым человеком.

"Его не запугаешь. Справимся со всеми этими вещами", - резюмировал Шефир.

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Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.