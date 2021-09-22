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Стреляли из автоматического оружия. Автомобиль Шефира проехал со спущенным колесом еще 5 км, - Клименко

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Стреляли из автоматического оружия. Автомобиль Шефира проехал со спущенным колесом еще 5 км, - Клименко
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира после сегодняшнего обстрела проехал со спущенным колесом еще 5 километров.

Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Автомобиль был обстрелян, вероятно, из автоматического оружия. Было пробито заднее колесо, с ним автомобиль проехал еще 5 километров. Был ранен водитель. Можно говорить о том, что намерения преступников были очень серьезными", - уточнил Клименко.

 Он также заявил, что к поиску нападавших подключены лучшие сотрудники правоохранительных органов.

В свою очередь глава МВД Денис Монастырский отметил, что водитель Шефира, будучи раненным, указал правоохранителям на место, где был совершен обстрел.

Также Монастырский уточнил, что водитель в настоящее время прооперирован и его жизни ничего не угрожает.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Я так понимаю, что всем уже насрать на Вангеровцов?
  • Чайка Київ
    Шоу продовжується.

    "Однако, у меня появилось один вопрос к потенциальному киллеру! Попадания по корпусу автомобиля (до 14 пробоин) находятся исключительно со стороны водителя. То есть - слева. Шефир направлялся на работу - поэтому автомобиль двигался в северном направлении. Ехал он со скоростью - ну, пусть 60-80 километров в час, хотя мы же знаем как "мама Любит скорость". Таким образом, киллер спрятался ЧЕРЕЗ ДОРОГУ и, стреляя, в принципе, мог попасть и в транспорт, идущий в обратном направлении. К тому же, там две полосы, плюс раздел, плюс обочина (до первых деревьев). Таким образом, получается около 20 метров, может и больше. После посадки водитель проезжает чуть больше 200 метров, разворачивается и становится на парковке (молодец! Нельзя останавливаться, главное - быстро покинуть место атаки! Нет претензий!)", - продолжает Золотухин.

    "Итого... Стрелок хотел совершить покушение на лицо приближенное к президенту, сидя в 20-25 метрах от цели, ожидая мишень, которая движется со скоростью до 80 км / ч. Вас ничто не смущает? А самое главное, как мне правильно подсказали, на разделительной полосе стоит отбойник (последний скриншот). А потому, когда машина движется, ее нижняя часть закрыта от огня слева именно отбойником. Вопрос: как пули попали в нижнюю часть двери водителя?" - интересуется он. Источник: https://censor.net/ru/p3289751
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ну очень серьёзные намерения ...обстрелять водилу?зекрысы такие брехливые крысы ...
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