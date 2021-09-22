Регламентный комитет Рады принял решение по инциденту с Леросом, - "слуга народа" Тищенко

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел инцидент между нардепом "Слуги народа" Николаем Тищенко и внефракционным Гео Леросом в сессионном зале.

Об этом в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ рассказал нардеп "СН" Николай Тищенко.

По его словам, комитет принял решение - однако какое именно он еще не знает.

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Тищенко пообещал выполнить любое решение комитета.

Говоря о том, что его могут отстранить от посещения пяти пленарных заседаний Рады, нардеп отметил: "Это плохая стратегия, потому что я пришел в парламент работать, а не отдыхать за государственный счет".

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о своем поступке, Тищенко заявил: "Каждый поступок настоящего человека, настоящего народного депутата, это поступок. Мы голосовали за Регламент и любое его нарушение ведет за собой определенные действия. Так и произошло. Вы же помните, как все произошло. У нас был докладчик по ВСК по "Укрзализныци". Все готовились к этому вопросу. Если это никого не интересует, то зачем мы создавали ВСК".

Политик также заявил, что у него нулевая толерантность к предателям, поэтому произошла такая ситуация.

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Рассказывая, был ли у него разговор с президентом Владимиром Зеленским относительно данного инцидента, депутат объяснил, что у Зеленского есть боле важные вопросы.

Напомним, 9 сентября 2021 года "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.

Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.