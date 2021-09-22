Кабмин урегулировал дистанционную торговлю лекарствами, - Минздрав
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Электронная торговля" лекарственными средствами уже устоявшаяся и урегулированная практика в странах ЕС и других развитых странах мира, а теперь будет доступна и в Украине. Минздрав принимает все меры, чтобы каждый пациент получал качественные, эффективные и безопасные лекарства", - прокомментировал решение Кабмина первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
Это постановление обеспечивает урегулирование вопроса по обеспечению населения лекарственными средствами и сопутствующими товарами с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами) и доставку лекарственных средств конечному потребителю.