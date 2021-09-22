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"Желтая" зона: школы с уровнем вакцинации сотрудников ниже 80% перейдут в онлайн, а начальная школа и детсады продолжат работать, - Шкарлет

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"Желтая" зона: школы с уровнем вакцинации сотрудников ниже 80% перейдут в онлайн, а начальная школа и детсады продолжат работать, - Шкарлет
Дистанционное образование есть и будет, а самые маленькие соискатели смогут продолжать учиться в оффлайн-режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он напомнил, что с 23 сентября Украина переходит в "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В связи с чем правительство обновило карантинные условия, в частности о работе учебных заведений.

При "желтом" уровне посещение учебных заведений соискателям образования разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения одного из обязательных документов. Их перечень опубликован здесь.

"Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из необходимых документов, обучение должно продолжаться (!) с использованием технологий дистанционного обучения. Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате", - написал он.

Шкарлет также подчеркнул, что воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогическими работниками. Длительная "дистанционка" для малышей может привести к необратимым потерям в обучении.

"Поэтому по моей инициативе и при поддержке павительства сегодня были внесены соответствующие изменения в постановление КМУ:

- условие о наличии 80% вакцинированного персонала НЕ распространяется на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы заведений УСО. Они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм;

- такое "исключение" будет действовать во время "желтого" и "красного" уровней эпидопасности", - отметил Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские школьники предпочитают оффлайн, - опрос. ИНФОГРАФИКА

"В то же время в очередной раз обращаюсь к главам ОГА, директорам областных департаментов образования, руководителям всех учебных заведений и каждому педагогу в отдельности. Прошу сознательно отнестись к необходимости вакцинации, поскольку сегодня COVID-19 становится "пандемией невакцинированных".

Введенные правительством ограничительные меры - это шаги к сдерживанию темпов распространения вируса, к минимизации рисков заболеваемости среди населения, к сохранению экономической стабильности в государстве. Но без нас с вами эти шаги не сработают. На сегодняшний день Украина полностью обеспечена вакциной, организована удобная и доступная инфраструктура работы пунктов прививки. Поэтому осталось только каждому из нас сделать свой выбор в пользу здоровья и безопасности окружающих", - добавил министр образования.

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Топ комментарии

  • Одержимый
  • Владимир c2a8b9e2
    Бред сивой кобылы!!!!

    Им просто нужны рабы, ведь они не бросят маленьких детишек самих дома. Можно подумать корововирус пощадит детские садики и прочие подобные заведения.

    Власть ворюг, брехунов и безграмотных лиц.
  • талреп
    Усі 30 років незалежності оці двоногі знищували українців.Знищили медецину,освіту,задушили тарифами,випхали за кордон в кріпацтво,а тепер раптом вони стали такі турботливі за моє здоровя...Не вірю сволоті,не вірю жодному слову.Раз вирішили масово щепити то тут мова не про наше здоровя,а виключно про їх кишеню.
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