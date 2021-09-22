Преступники хотели не напугать, а именно убить Шефира, - Монастырский. ВИДЕО

Первого помощника президента Сергея Шефира планировали не напугать, а именно убить.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. По автомобилю было осуществлено более десяти выстрелов, более 11 входных отверстий зафиксированы", - отметил он.

"Подчеркиваю, что команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены", - заявил Монастырский.

Он добавил, что благодаря тому, что водитель Шефира указал точное место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы, следователи смогли осуществлять осмотр места происшествия и проводить необходимые следственные действия.

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Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.