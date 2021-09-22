Дело Приватбанка: Порошенко и Гонтарева выиграли Лондонский суд у Суркиса, - адвокат Новиков

Лондонский суд отказал в иске братьев Суркисов против Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой по делу ПриватБанка.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Таким образом провалилась попытка скомпрометировать национализации ПриватБанка и взыскать с государства Украина 350 млн долларов - отмечают адвокаты.

"Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске относительно национализации ПриватБанка. Иск на сумму более 350 млн долларов. Были заявлены претензии к пятому Президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой. Эти претензии суд признал несостоятельными", - сообщил Илья Новиков.

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Он также отметил, что сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины. Формально говоря, отказ от иммунитета имеет последствия, государство полностью принимает в иностранном суде на себя ответственность за действия конкретных должностных лиц", - пояснил Илья Новиков.

"Это письмо подписал г-н Лукьянов, который был исполняющим обязанности государственного секретаря МИД. Это достаточно скандальная ситуация. Трудности перевода осложнялись тем, что государственный секретарь на английский может переводиться как "secretary of state", и понятно, что в восприятии английских юристов это что-то вроде госсекретаря США. То есть если бы у истцов вышел этот трюк с этим письмом и с этим двусмысленным переводом, действительно у суда могло бы сложиться впечатление, что действительно министр иностранных дел Украины или какой-то чиновник с похожей должностью заявил об отказе от иммунитета. Суд, к счастью, разобрался во всем этом. Этот вопрос снят", - отмечает Новиков.

"Провалилась попытка скомпрометировать прежде всего национализацию ПриватБанка и все, что с этим связано. И провалилась попытка взыскать с государства Украина колоссальные средства - порядка 350 млн долларов", - отмечает адвокат Игорь Головань.

"Нас очень интересует попытка украинских чиновников, в частности чиновников МИД помочь Суркису и его компаниям в этой попытке, в этом покушении, в этой оборудке. Я думаю, что НАБУ и СБУ имеют все основания, - это официальный документ, решение суда Соединенного Королевства, - начать досудебное расследование по поводу того, каким образом, кто занимался и кто ответственен за это покушение, за попытку ввести в заблуждение Британский суд и создать условия для лишения Украины суверенного иммунитета в этом суде", - отмечает Игорь Головань.

"Попытка неудачная. Но она неудачная благодаря активной и профессиональной позиции юристов, представлявших интересы Порошенко и Гонтаревой в английском суде, а также профессионализму британского суда. Но я убежден, что ответственные за это чиновники и те, кто руководил их действиями, должны быть привлечены к ответственности за эту историю", - считает адвокат.

"Следствием непосредственно для Суркиса является то, что ему придется обсуждать вопрос по компенсации судебных издержек. Согласно английскому праву этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более 2 миллионов долларов", - отметил Илья Новиков.

"Мы не будем давать однозначные интерпретации того, чего Суркис хотел достичь - хотел ли он только получить денежную компенсацию, или речь шла о том, чтобы повлиять на рассмотрение в украинских судах иска по тому же предмету, относительно того, как была проведена национализация Приватбанка и какое место в ней занимал Суркис и его компания. Но так или иначе, какая бы из этих линий не была приоритетной для истца - там задействованы и деньги, и решения, касающиеся интересов бывшего владельца ПриватБанка Коломойского", - напомнил Новиков.

"Тем не менее мы констатируем - что на сегодняшний день обе эти стратегические линии прекращены. Решение, которое принято, авторитетное, предельно подробное, предельно конкретное. Мы обязательно опубликуем его перевод и у вас будет возможность в этом убедиться подробно", - резюмирует Илья Новиков.