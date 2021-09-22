Покушение на Шефира - вызов нашему президенту. Преступники должны ответить, - Ермак

Исполнитель, сообщники и заказчики покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира должны быть привлечены к ответственности.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины и нашего друга Сергея Шефира. Правоохранители сообщили, что обстрел совершили около 10 утра. Ранен водитель, который находится в реанимации. Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится", - отметил Ермак.

По его словам, полиция и другие службы должны принять все необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего.

"Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками", - пишет Ермак.

"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Далее будет действовать справедливость и закон", - резюмировал глава ОП.

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Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

В настоящее время полиция расследует 3 версии покушения на Шефира.