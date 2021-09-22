Покушение на Шефира может быть связано не только с олигархами, есть целый пласт кланов, по которым уже были нанесены удары, - советник главы ОП

В Офисе Президента заявили, что мотивов покушения на помощника президента Сергея Шефира может быть несколько.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, "не следует все сводить только к олигархам".

"Олигархи - это такие, скажем, не совсем теневые отраслевые структуры, но больше рисков, на мой взгляд, в связи с решениями Совета национальной безопасности и обороны, который применял санкции и в отношении олигархов и их структур, и по криминальным структурам, и в отношении тех, кто занимается контрабандой. То есть целый пласт кланов, по которым уже были нанесены удары", - объяснил советник главы ОП.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

Ранее Подоляк заявил, что обстрел автомобиля Шефира связан с борьбой Зеленского с олигархами.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакивеский.