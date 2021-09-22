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Покушение на Шефира может быть связано не только с олигархами, есть целый пласт кланов, по которым уже были нанесены удары, - советник главы ОП

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В Офисе Президента заявили, что мотивов покушения на помощника президента Сергея Шефира может быть несколько.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, "не следует все сводить только к олигархам".

"Олигархи - это такие, скажем, не совсем теневые отраслевые структуры, но больше рисков, на мой взгляд, в связи с решениями Совета национальной безопасности и обороны, который применял санкции и в отношении олигархов и их структур, и по криминальным структурам, и в отношении тех, кто занимается контрабандой. То есть целый пласт кланов, по которым уже были нанесены удары", - объяснил советник главы ОП.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

Ранее Подоляк заявил, что обстрел автомобиля Шефира связан с борьбой Зеленского с олигархами.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакивеский.

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Топ комментарии

  • Дід Трохим
    8 октября 2020 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что 31 августа зафиксировали, как первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно приезжал в имение олигарха Рината Ахметова под Киевом.

    В ОПУ отметили, что глава государства никому не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи.

    При этом там заявили, что олигарх делает большой вклад в экономику Украины, а его предприятия являются одними из крупнейших налогоплательщиков и обеспечивают рабочие места для сотен тысяч украинцев.
  • Сергей Ворлог
    Из Шефира начинаю лепить мегоборца с преступностью и олигархами, которые только и думают как бы убрать такого опасного человека.))
  • Алекс Мышкевич
    ЗЕля, кино - говно!

    народ не верит !
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