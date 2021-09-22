За 16 месяцев в Украине обновили 296 мостов, - "Укравтодор"

За 16 месяцев в рамках программы обновления мостов были обновлены 296 мостов по всей Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook "Укравтодор".

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" 158 мостов были обновлены в 2020 году. Среди них в "Укравтодоре" выделяют комплекс из двух мостовых переправ в селе Розтоки на Буковине, разрушенных после стихийного бедствия, а также разрушенный наводнением мост в Маршинцах Черновицкой области.

В 2021 году на реализацию программы выделили 4 млрд гривен и запланировали обновить около 165 мостов, на 138 из которых работы уже на завершающих стадиях.

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Среди проектов "Укравтодора" - старт строительства Кременчугского и Ямпольского мостов и финализация объектов-долгостроев, в числе которых Запорожский ансамбль мостов.

"Главная проблема мостовой инфраструктуры страны — устаревшее мостовое хозяйство. 80% искусственных сооружений Украины были построены до 1980 года и не содержались на надлежащем уровне. Сегодня исследовано 73% мостов на дорогах государственного значения и 25% — местного. По результатам обследования - 53% от всех искусственных сооружений не соответствуют нормативным требованиям", - отметил замглавы "Укравтодора", координатор Национальной программы обновления мостов Андрей Ивко.

По его словам, в первоочередном ремонте нуждаются 710 мостов, состояние 160 из них приближенное к аварийному. Некоторые из этих мостов находятся в критическом состоянии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках программы "Большая стройка" в этом году также планируется обновление 6500 км дорог по всей Украине.

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