Германия не признает российские выборы в оккупированном Крыму
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Германия не признает выборы в Госдуму РФ в Крыму из-за "нарушения Россией территориальной целостности Украины".
Об этом заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Отсюда следует, что мы не признаем проведение выборов в аннексированном Россией Крыму", - сказала Деммер журналистам.
Она заявила, что Германия внимательно следила за голосованием в РФ: "Правительство ФРГ очень серьезно воспринимает сообщения о нарушениях на выборах.