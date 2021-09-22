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Германия не признает российские выборы в оккупированном Крыму

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Германия не признает российские выборы в оккупированном Крыму
Германия не признает выборы в Госдуму РФ в Крыму из-за "нарушения Россией территориальной целостности Украины".

Об этом заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отсюда следует, что мы не признаем проведение выборов в аннексированном Россией Крыму", - сказала Деммер журналистам.

Она заявила, что Германия внимательно следила за голосованием в РФ: "Правительство ФРГ очень серьезно воспринимает сообщения о нарушениях на выборах.

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Топ комментарии

  • Борис Дородный 1bb0013f
    Та ради СП-2 эти колбасники и Кенигсберг с философом Кантом забудут навеки!
  • Ksenia VB
    Так довго думали....

    Невже у фуйла дозволу питали
  • cimbitep
    прошлые "выборы" в Крыму тоже никто не признал. толку от этого ровно ноль. не признавать нужно "выборы" на всей паРаше, а не немножко признали, немножко не признали...пошли трубу пососали.
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