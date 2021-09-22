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С 2019 года президенту угрожали насилием 22 раза, 3 раза - министру МВД, - СБУ

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С 2019 года президенту угрожали насилием 22 раза, 3 раза - министру МВД, - СБУ
Высшему руководству государства с 2019 года угрожали насилием 25 раз. В большинстве случаев это касалось президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ, с 2019 года по сентябрь 2021 годп было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей.

Из которых - 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел.

При этом в ведомстве не уточнили, о ком конкретно идет речь. Так, с 2019 года в должности президента Петра Порошенко заменил Владимир Зеленский, а на посту главы МВД Арсена Авакова сменил Денис Монастырский.

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Служба безопасности и Национальная полиция установила 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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  • Olexandr Chornogorodskij
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  • Дмитрий Чуб
    Звиробий, Федена и и.д.? Ужос. Гумовый нацюцюрнык ходячий.
  • Andriy Kalnyshevsky
    А проведите опрос с двумя вопросами. - Вы расстроены что по шефиру стреляли или расстроены что не попали. Результаты вас ошеломят)
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