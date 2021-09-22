Военно-транспортный Ан-26 пропал с радаров в России
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На борту самолета находятся шесть человек. Предположительно, он мог упасть рядом с Хабаровском.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
"Самолет Ан-26 проводил технический полет в 40 км от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал", - рассказал источник.
В МЧС РФ уточнили, что связь с самолетом пропала во время полета, в ходе которого и планировалось проверить системы связи.
По предварительным данным, Ан-26 пропал в районе заповедника Хехцир. Вертолет, отправленный на его поиски, не смог найти его из-за плохой видимости.
По предварительным данным, именно непогода могла стать причиной крушения самолета.
Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения.