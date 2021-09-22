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Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

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Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы
На своем заседании 22 сентября 2021 Кабинет Министров Украины поддержал предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, согласованное с Меджлисом крымскотатарского народа, об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики, приняв соответствующее постановление.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Утвержденный алфавит состоит из 31 буквы. Он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. В постановлении правительства определено, что образовательный процесс на крымскотатарском языке будет переведен на использование латинской графики до 1 сентября 2025 года.

Проект документа был согласован со специалистами Института востоковедения им. А.Ю.Крымского НАН Украины, Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины, Института филологии Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, Таврического национального университета им. В.И.Вернадского и др.

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"Отныне крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит. И важно, что это создает дополнительные возможности для Украины по взаимодействию с тюркскими странами, среди которых наши стратегические партнеры", - отметил министр Алексей Резников.

Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Напишіть тепер свій пост латиницею та прочитайте знову.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А це з вікі

    Українська абетка, як і більшість інших слов'янських: (російська, білоруська, болгарська, сербська, македонська тощо) розвинулися на основі кириличної абетки. Кирилиця була розроблена у свою чергу на основі візантійського грецького письма, до якого було додано ще 13 букв для позначення специфічних слов'янських літер - Ж, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Ѫ, Ѭ, ѧ, Ю, ѣ. Літери 'ц' і 'ш' було взято з єврейського так званого квадратного письма, а інші винайдено спеціально.

    На Русі кирилиця була введена в 10 столітті у зв'язку з прийняттям християнства. Однак, як свідчать давні пам'ятки, окрім кирилиці використовувалося і інше слов'янське письмо - глаголиця. Також, задовго до Хрещення Русі в Україні були спроби запису українських текстів на основі грецької абетки.

    Графіка кирилиці змінювалася з 10 по 18 століття. Спершу писали уставом, відтак напівуставом, і нарешті, в'яззю, де букви поєднувалися у неперервний орнамент, допускалися скорочення і зменшення певних букв. ******* кириличні системи письма пережили з 18 століття кілька реформ (1708-1710, 1735, 1758, 1918), внаслідок яких графіка спростилася і наблизилася до латинської.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ви різницю між начертанням та кількістю символів, що звуки визначають розумієте?
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