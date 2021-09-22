Штамм "Дельта" практически вытеснил все вызывающие беспокойство варианты коронавируса, - ВОЗ

Штамм коронавируса "Дельта" практически вытеснил три других вызывающих беспокойства варианта.

Как пишет MedicalXpress, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. В изучаемых образцах эти штаммы теперь встречаются очень редко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"На данный момент в обращении находится менее 1% каждого штамма Альфа, Бета и Гамма. На данный момент по всему миру встречается в основном Дельта", - заявила Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19. Она также добавила, что Дельта "стала более приспособленной, она более передаваема и превосходит конкурентов, она заменяет другие циркулирующие вирусы".

Все вирусы мутируют со временем, и SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, - не исключение. В конце 2020 года появление вариантов, которые представляют повышенный риск для глобального здравоохранения, побудило ВОЗ обозначать их как "варианты, которые представляют интерес" и "варианты, вызывающие беспокойство".

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Штаммы решили обозначать буквами греческого алфавита для того, чтобы не стигматизировать страны, в которых они впервые были выявлены. Кроме четырех штаммов, которые вызывают беспокойство, существуют еще пять вариантов, вызывающих интерес. По словам Ван Керхове, три из них – Эта, Йота и Каппа – на данный момент переходят в штаммы под наблюдением.