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США обещают Европе поддержку перед лицом газового кризиса

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США обещают Европе поддержку перед лицом газового кризиса
Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками нарабатывают пути обеспечения европейских потребителей надежными и доступными поставками газа ближайшей зимой.

Об этом заявила Секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Грэнхолм, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Сейчас она находится с визитом в Польше.

"Повышение цен на газ вызвало серьезную обеспокоенность относительно надежности существующих систем (энергетических) поставок и безопасности в Европе. Администрация в США была очень четкой в том, что мы и наши партнеры должны быть готовы стоять вместе, когда появляются игроки, которые, вероятно, манипулируют поставками с целью получить собственную выгоду", - заявила Грэнхолм.

Она отметила, что США объединят усилия с европейскими союзниками для обеспечения масштабных и безопасных поставок газа этой зимой и продолжат инвестировать в энергетические решения, которые помогут партнерам в диверсификации источников поступления энергии.

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"Очевидно, это (диверсификация) является несколько более продолжительной перспективой, и мы должны достигать этого агрессивным путем. Но, очевидно, все мы должны держать в поле зрения проблемы любых манипуляций с ценами на газ, связанными с несостоятельностью обеспечить должное энергетическое снабжение. Мы смотрим на это очень серьезно. Мы объединены с нашими европейскими союзниками. У вас будут адекватные и доступные поставки газа этой зимой", - подчеркнула руководитель энергетического департамента США.

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Топ комментарии

  • Александр Петров 933aff40
    Хорош трындеть.Тащите танкера с lpg.пора вытеснять это недорозумение с рынков энергоносителей.
  • 18c49ed2
    Слушать нужно было когда США предлагали свой сжиженный газ Европе. Зеле, кстати, тоже нужно было включать мозги. Ведь был при Порохе проект получения американского газа через Польшу. И даже интерконнект соорудили. Только вот Зеля так и не ответил внятно полякам.
  • Sophia-Maria Duglass
    И кто же этот кризис организовал ? Агент Меркель😀😀
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