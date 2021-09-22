США обещают Европе поддержку перед лицом газового кризиса

Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками нарабатывают пути обеспечения европейских потребителей надежными и доступными поставками газа ближайшей зимой.

Об этом заявила Секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Грэнхолм, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Сейчас она находится с визитом в Польше.

"Повышение цен на газ вызвало серьезную обеспокоенность относительно надежности существующих систем (энергетических) поставок и безопасности в Европе. Администрация в США была очень четкой в том, что мы и наши партнеры должны быть готовы стоять вместе, когда появляются игроки, которые, вероятно, манипулируют поставками с целью получить собственную выгоду", - заявила Грэнхолм.

Она отметила, что США объединят усилия с европейскими союзниками для обеспечения масштабных и безопасных поставок газа этой зимой и продолжат инвестировать в энергетические решения, которые помогут партнерам в диверсификации источников поступления энергии.

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"Очевидно, это (диверсификация) является несколько более продолжительной перспективой, и мы должны достигать этого агрессивным путем. Но, очевидно, все мы должны держать в поле зрения проблемы любых манипуляций с ценами на газ, связанными с несостоятельностью обеспечить должное энергетическое снабжение. Мы смотрим на это очень серьезно. Мы объединены с нашими европейскими союзниками. У вас будут адекватные и доступные поставки газа этой зимой", - подчеркнула руководитель энергетического департамента США.